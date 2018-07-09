Бразильський легіонер "Шахтаря" виразив бажання повернутися на батьківщину

30-річний хавбек має намір виступати в клубі, в якому починав кар’єру — “Інтернасьоналі”.

“Збираюся провести перемовини з моїм агентом і визначуся, що буде далі. Поки неясно. Я завжди думаю про повернення в „Інтернасьонал“, я дуже прив’язаний до вболівальників цього клубу. Я обов’язково повернуся туди”, — розповідає спортсмен.

Примітно, що Тайсон виступав в “Інтернасьональ” з 2008-го по 2010-й рік, після чого відкрив новий етап кар’єри — в Україні, а саме “Металісті”.

Додамо також, контракт бразильця з “Шахтарем” діє до 2021-го року.