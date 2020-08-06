Бразильский легионер продлил контракт с "Шахтером"
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. Полузащитник донецкого “Шахтера” Маркос Антонио подписал новый контракт с клубом, сообщает УНН со ссылкой на сайт “оранжево-черных”.
Соглашение с игроком центра поля рассчитана на 5 лет.
Футболист сборной Бразилии U-20 Маркос Антонио стал игроком “Шахтера” в январе 2019-го. В марте того же года он дебютировал за “горняков”.
Сезон-2019/20 стал первым полным для Маркоса в “Шахтере”. Он начал получать больше игрового времени, дебютировал в еврокубках и отметился голом в поединке с “Вольфсбургом”. Всего в течение сезона Маркос Антонио провел уже 28 матчей и оформил 3 мяча.
Напомним, что защитник сборной Украины также заключил новое соглашение с командой.