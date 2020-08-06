Бразильський легіонер продовжив контракт із "Шахтарем"
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. Півзахисник донецького “Шахтаря” Маркос Антоніо підписав новий контракт із клубом, повідомляє УНН з посиланням на сайт “оранжево-чорних”.
Угода з гравцем центру поля розрахована на 5 років.
Футболіст збірної Бразилії U-20 Маркос Антоніо став гравцем “Шахтаря” в січні 2019-го. У березні того ж року він дебютував за “гірників”.
Сезон-2019/20 став першим повним для Маркоса в “Шахтарі”. Він почав отримувати більше ігрового часу, дебютував у єврокубках і відзначився голом у поєдинку з “Вольфсбургом”. Загалом протягом сезону Маркос Антоніо провів уже 28 матчів та оформив 3 м’ячі.
Нагадаємо, що захисник збірної України також заключив нову угоду з командою.