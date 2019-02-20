Бразильский футболист начал подготовку для получения украинского гражданства - журналист
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. Форвард донецкого “Шахтера” Жуниор Мораес ближайшее время может получить гражданство Украины. Об этом рассказал журналист Виктор Цыганик в эфире программы “Цыганик LIVE”, сообщает УНН.
“По моей информации, Мораес готовит документы, чтобы подавать на украинское гражданство. Никаких планов пока у Шевченко на Мораес нет”, — рассказал журналист.
Также Цыганик отметил, что донецкой команде будет выгодно чтобы в клубе выступало меньше легионеров, и сообщил о факте комфорта футболиста и его семьи от пребывания в Украине.
Примечательно, что Мораес выступает в чемпионате Украины начиная с 2011 года, когда начал карьеру в нашей стране в составе донецкого “Металлурга”. Также успел сыграть сезон за киевское “Динамо”, а с данной кампании защищает цвета “Горняков”.
Добавим, в нынешнем сезоне в активе 31-летнего форварда 25 проведенных игр — 18 голов и 9 голевых пасов.