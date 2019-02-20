Бразильський футболіст розпочав підготовку для отримання українського громадянства - журналіст
Київ • УНН
КИЇВ. 20 лютого. УНН. Форвард донецького "Шахтаря" Жуніор Мораєс найближчим часом може отримати громадянство України. Про це розповів журналіст Віктор Циганик в ефірі програми "Циганик LIVE", повідомляє УНН.
“За моєю інформацією, Мораєс готує документи, щоб подавати на українське громадянство. Ніяких планів поки що у Шевченка на Мораєса немає”, — розповів журналіст.
Також Циганик відзначив, що донецькій команді буде вигідно аби в клубі виступало менше легіонерів, та повідомив про факт комфорту футболіста і його родини від перебування в Україні.
Примітно, що Мораєс виступає в чемпіонаті України починаючи з 2011 року, коли розпочав кар’єру в нашій країні у складі донецького “Металургу”. Також встиг відіграти сезон за київське “Динамо”, а з даної кампанії захищає кольори “Гірників”.
Додамо, у нинішньому сезоні в активі 31-річного форварда 25 проведених ігор — 18 голів та 9 гольових пасів.