Бразилец Жилмар покинул пост наставника ФК "Львов"

Руководство получило заявление тренера об отставке, контракт расторгнут по соглашению сторон.

“Вчера в адрес нашего клуба поступило письмо от Федерации футбола Украины. В нем говорится о том, что главный тренер команды должен иметь действующую лицензию УЕФА категории „ПРО“ или на момент заявки начать обучение на курсах по программе УЕФА по обучению тренеров для получения этой лицензии, а также иметь пятилетний опыт работы главным тренером на профессиональном уровне. Таким образом, нам указали, что Жилмар не может занимать должность главного тренера”, — заявил генеральный директор “Львова” Андрей Панькив.

Добавим, что при участии Жилмара “Львов” одержал победу, однажды сыграл вничью и дважды потерпел поражения в УПЛ.