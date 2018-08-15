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Бразилец Жилмар покинул пост наставника ФК "Львов"

Киев • УНН

 • 7856 просмотра

КИЕВ. 15 августа. УНН. ФК “Львов” прекратил сотрудничество с бразильским тренером Жилмаром Тадеу да Силва. Об этом говорится на сайте львовской команды, передает УНН.

Бразилец Жилмар покинул пост наставника ФК "Львов"

Руководство получило заявление тренера об отставке, контракт расторгнут по соглашению сторон.

“Вчера в адрес нашего клуба поступило письмо от Федерации футбола Украины. В нем говорится о том, что главный тренер команды должен иметь действующую лицензию УЕФА категории „ПРО“ или на момент заявки начать обучение на курсах по программе УЕФА по обучению тренеров для получения этой лицензии, а также иметь пятилетний опыт работы главным тренером на профессиональном уровне. Таким образом, нам указали, что Жилмар не может занимать должность главного тренера”, — заявил генеральный директор “Львова” Андрей Панькив.

Добавим, что при участии Жилмара “Львов” одержал победу, однажды сыграл вничью и дважды потерпел поражения в УПЛ.

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