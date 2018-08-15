Бразилець Жилмар покинув пост наставника ФК "Львів"
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. ФК “Львів” припинив співпрацю із бразильським тренером Жилмаром Тадеу да Сілва. Про це сказано на сайті львівської команди, передає УНН.
Керівництво отримало заяву тренера про відставку, контракт розірвано за згодою сторін.
“Вчора на адресу нашого клубу надійшов лист від Федерації футболу України. У ньому йдеться про те, що головний тренер команди повинен мати чинну ліцензію УЄФА категорії „ПРО“ або на момент заявки розпочати навчання на курсах з програмою УЄФА з навчання тренерів для отримання цієї ліцензії, а також мати п’ятирічний досвід роботи головним тренером на професіональному рівні. Таким чином, нам вказали, що Жилмар не може займати посаду головного тренера”, — заявив генеральний директор “Львову” Андрій Паньків.
Додамо, що за участі Жилмара “Львів” здобув перемогу, одного разу зіграв внічию та двічі зазнав поразок в УПЛ.