Брата первой леди Грузии арестовали
Киев • УНН
КИЕВ. 14 января. УНН. Правоохранители Грузии задержали брата первой леди Грузии Маки Чичуа, Михаила Мгалоблишвили. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Грузия Online".
Согласно информации издания, он обвиняется в незаконном приобретении, хранении, ношении огнестрельного оружия, что предусматривает лишение свободы сроком на 6 лет.
Как заявляют в МВД Грузии, Михаилу Мгалоблишвили суд избрал арест как меру пресечения еще 13 января.
Как сообщает телекомпания "Имеди", адвокат М.Мгалоблишвили не дает комментариев о том, что произошло. Михаил Мгалоблишвили трижды судим. Он был приговорен к лишению свободы сроком на 17 лет, но президент Грузии в 2015 году помиловал его. В тюрьме он пробыл всего 3 года. Он был задержан за попытку преднамеренного убийства, совершенную группой лиц.
Впервые он был задержан в 2008 году за употребление наркотиков и оказание сопротивления полиции. Он был приговорен к двум годам лишения свободы.
В 2009 году он снова был задержан за употребление наркотиков.