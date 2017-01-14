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Брата першої леді Грузії заарештували

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 січня. УНН. Правоохоронці Грузії затримали брата першої леді Грузії Маки Чічуа, Михайла Мгалоблішвілі. Про це повідомляє УНН із посиланням на "Грузія Online".

Згідно з інформацією видання, він звинувачується у незаконному придбанні, зберіганні, носінні вогнепальної зброї, що передбачає позбавлення волі строком на 6 років.

Як заявляють у МВС Грузії, Михайлу Мгалоблішвілі суд обрав арешт як запобіжний захід ще 13 січня.

Як повідомляє телекомпанія "Імеді", адвокат М.Мгалоблішвілі не робить коментарів про те, що сталося. Михайло Мгалоблішвілі тричі судимий. Він був засуджений до позбавлення волі строком на 17 років, але президент Грузії в 2015 році помилував його. У в'язниці він пробув лише 3 роки. Він був затриманий за спробу навмисного вбивства, скоєний групою осіб.

Вперше ж він був затриманий в 2008 році за вживання наркотиків і вчинення опору поліції. Він був засуджений до двох років позбавлення волі.

У 2009 році він знову був затриманий за вживання наркотиків.

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