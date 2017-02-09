БПП будет голосовать за реформу Конституционного суда - нардеп

"Мы будем поддерживать (законопроект о реформе КСУ - ред.). Мы на фракции только что приняли такое решение ", - сказал А.Гончаренко.

По его словам, документ будет приниматься парламентом за основу в первом чтении.

"Все замечания мы еще успеем сделать и принять при его подготовке ко второму чтению", - сказал А.Гончаренко.

Вместе с тем он надеется, что парламенту сегодня хватит голосов, чтобы принять за основу законопроект о реформе КСУ.

Напомним, ранее народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что Верховная Рада не будет рассматривать на этой неделе законопроект о реформировании Конституционного суда Украины, поскольку среди депутатов нет консенсуса по документу.

Как сообщал УНН, народный депутат - первый заместитель главы Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики и правосудия Леонид Емец заявил, что несогласованности относительно законопроекта о реформировании Конституционного суда Украины есть внутри фракции "Блок Петра Порошенко".