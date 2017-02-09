БПП голосуватиме за реформу Конституційного суду — нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. На засіданні фракції "Блоку Петра Порошенка" ухвалено рішення про підтримку в першому читанні законопроекту про реформу Конституційного суду України. Про це в ексклюзивному коментарі УНН заявив народний депутат Олексій Гончаренко.
“Ми будемо підтримувати (законопроект про реформу КСУ — ред.). Ми на фракції щойно ухвалили таке рішення”, — сказав О.Гончаренко.
За його словами, документ прийматиметься парламентом за основу в першому читанні.
“Всі зауваження ми ще встигнемо зробити і ухвалити при його підготовці до другого читання”, — сказав О.Гончаренко.
Разом з тим він сподівається, що парламенту сьогодні вистачить голосів, аби ухвалити за основу законопроект про реформу КСУ.
Нагадаємо, раніше народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що Верховна Рада не розглядатиме на цьому тижні законопроект про реформування Конституційного суду України, оскільки серед депутатів немає консенсусу щодо документу.
Як повідомляв УНН, народний депутат — перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя Леонід Ємець заявив, що неузгодженості щодо законопроекту про реформування Конституційного суду України є всередині фракції “Блок Петра Порошенка”.