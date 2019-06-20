Боевики держат в готовности немедленно применить запрещены огневые средства - разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. Российско-оккупационное командование поддерживает боевиков на Донбассе в готовности к немедленному применению запрещенных минскими договоренностями огневые средства — артиллерийские системы, минометы и танки. Об этом во время брифинга со ссылкой на информацию Главного управления разведки Министерства обороны Украины сообщил представитель пресс-центра Минобороны, полковник Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.
“Российско-оккупационное командование продолжает удерживать в районах передовых позиций, соединений и частей 1-го и 2-го армейских корпусов ВС РФ в готовности к немедленному применению запрещенных минскими договоренностями огневые средства. Речь идет о артиллерийские системы, минометы и танки”, — сообщил Мотузянык.
При этом, по словам спикера, противник увеличил количество тренировок корректировщик огня артиллерийских и минометных подразделений, под руководством инструкторов ВС РФ.
“Также, на полигонах временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях возросла интенсивность проведения стрельб артиллерийскими и минометными подразделениями, экипажами танков, боевых бронированных машин, гранатометчиками и снайперами”, — сказал он.
Как сообщал УНН, боевики шесть раз нарушили режим тишины.