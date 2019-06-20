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Боевики держат в готовности немедленно применить запрещены огневые средства - разведка

Киев • УНН

 • 8489 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. Российско-оккупационное командование поддерживает боевиков на Донбассе в готовности к немедленному применению запрещенных минскими договоренностями огневые средства — артиллерийские системы, минометы и танки. Об этом во время брифинга со ссылкой на информацию Главного управления разведки Министерства обороны Украины сообщил представитель пресс-центра Минобороны, полковник Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.

Боевики держат в готовности немедленно применить запрещены огневые средства - разведка

“Российско-оккупационное командование продолжает удерживать в районах передовых позиций, соединений и частей 1-го и 2-го армейских корпусов ВС РФ в готовности к немедленному применению запрещенных минскими договоренностями огневые средства. Речь идет о артиллерийские системы, минометы и танки”, — сообщил Мотузянык.

При этом, по словам спикера, противник увеличил количество тренировок корректировщик огня артиллерийских и минометных подразделений, под руководством инструкторов ВС РФ.

“Также, на полигонах временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях возросла интенсивность проведения стрельб артиллерийскими и минометными подразделениями, экипажами танков, боевых бронированных машин, гранатометчиками и снайперами”, — сказал он.

Как сообщал УНН, боевики шесть раз нарушили режим тишины.

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