Бойовиків тримають у готовності негайно застосувати заборонені вогневі засоби - розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Російсько-окупаційне командування підтримує бойовиків на Донбасі у готовності до негайного застосування заборонені мінськими домовленостями вогневі засоби — артилерійські системи, міномети і танки. Про це під час брифінгу з посиланням на інформацію головного управління розвідки Міністерства оборони України повідомив представник прес-центру Міноборони, полковник Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
“Російсько-окупаційне командування продовжує утримувати в районах передових позицій, з’єднань і частин 1-го і 2-го армійських корпусів ЗС РФ у готовності до негайного застосування заборонені мінськими домовленостями вогневі засоби. Йдеться про артилерійські системи, міномети і танки”, — повідомив Мотузяник.
При цьому, за словами речника, противник збільшив кількість тренувань корегувальників вогню артилерійських і мінометних підрозділів, під керівництвом інструкторів ЗС РФ.
“Також, на полігонах тимчасово окупованої території у Донецькій та Луганській областях зросла інтенсивність проведення стрільб артилерійськими і мінометними підрозділами, екіпажами танків, бойових броньованих машин, гранатометниками та снайперами”, — сказав він.
Як повідомляв УНН, бойовики шість разів порушили режим тиші.