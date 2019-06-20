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Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін
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Бойовики шість разів порушили режим тиші: поранено військового

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 червня. УНН. З початку цієї доби, станом на 12:00, в районі проведення операції Об’єднаних сил ворог 6 разів обстріляв позиції українських бійців. Про це під час брифінгу повідомив представник прес-центру Міністерства оборони України полковник Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.

Бойовики шість разів порушили режим тиші: поранено військового

“Від початку поточної доби станом на 12:00 в районі проведення операції противник відкривав вогонь вже шість разів, в тому числі із використанням заборонених калібрів”, — сказав Мотузяник.

З його слів, о 4:15 ранку противних здійснив вогневий наліт на позиції ОС в районі селища Травневе, витративши 10 мін 120-го калібру. Вогонь вівся з напрямку селища Гольмівське.

Українські військові відповіли противнику вогнем з гранатометів і стрілецької зброї.

О 6:00 ранку ворог випустив 6 мін цього ж калібру неподалік селища Новолуганське , а також 2 міни калібром 82 мм в бік захисників Майорського.

Крім того, ворожі постріли зі стрілецької зброї фіксувались вночі і вранці поблизу Луганського, Павлополя і Мар’їнки, де російсько-окупаційні війська застосовували гранатометний вогонь.

“Внаслідок цих обстрілів з початку поточної доби один український військовослужбовець дістав поранення, і ще один зазнав бойового травмування”, — заявив речник Міноборони.

Нагадуємо, 19 червня збройні формування Російської Федерації 24 рази порушили режим припинення вогню.

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