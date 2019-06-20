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Боевики шесть раз нарушили режим тишины: ранен военный

Киев • УНН

 • 7861 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. С начала этого периода, по состоянию на 12:00, в районе проведения операции Объединенных сил враг 6 раз обстрелял позиции украинских бойцов. Об этом во время брифинга сообщил представитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Александр Мотузянык, передает корреспондент УНН.

Боевики шесть раз нарушили режим тишины: ранен военный

“С начала текущих суток по состоянию на 12:00 в районе проведения операции противник открывал огонь уже шесть раз, в том числе с использованием запрещенных калибров”, — сказал Мотузянык.

По его словам, в 4:15 утра противник совершил огневой налет на позиции ОС в районе поселка Майское, потратив 10 мин 120-го калибра. Огонь велся по направлению поселка Гольмовское.

Украинские военные ответили противнику огнем из гранатометов и стрелкового оружия.

В 6:00 утра враг выпустил 6 мин этого же калибра недалеко от поселка Новолуганское, а также 2 мины калибром 82 мм в сторону защитников Майорского.

Кроме того, враждебные выстрелы из стрелкового оружия фиксировались ночью и утром вблизи Луганского, Павлополя и Марьинки, где российско-оккупационные войска применяли гранатометный огонь.

“В результате этих обстрелов с начала текущих суток один украинский военнослужащий получил ранение, и еще один получил боевого травмирования”, — заявил представитель Минобороны.

Напоминаем, 19 июня вооруженные формирования Российской Федерации 24 раза нарушили режим прекращения огня.

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