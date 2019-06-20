Боевики шесть раз нарушили режим тишины: ранен военный
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. С начала этого периода, по состоянию на 12:00, в районе проведения операции Объединенных сил враг 6 раз обстрелял позиции украинских бойцов. Об этом во время брифинга сообщил представитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Александр Мотузянык, передает корреспондент УНН.
“С начала текущих суток по состоянию на 12:00 в районе проведения операции противник открывал огонь уже шесть раз, в том числе с использованием запрещенных калибров”, — сказал Мотузянык.
По его словам, в 4:15 утра противник совершил огневой налет на позиции ОС в районе поселка Майское, потратив 10 мин 120-го калибра. Огонь велся по направлению поселка Гольмовское.
Украинские военные ответили противнику огнем из гранатометов и стрелкового оружия.
В 6:00 утра враг выпустил 6 мин этого же калибра недалеко от поселка Новолуганское, а также 2 мины калибром 82 мм в сторону защитников Майорского.
Кроме того, враждебные выстрелы из стрелкового оружия фиксировались ночью и утром вблизи Луганского, Павлополя и Марьинки, где российско-оккупационные войска применяли гранатометный огонь.
“В результате этих обстрелов с начала текущих суток один украинский военнослужащий получил ранение, и еще один получил боевого травмирования”, — заявил представитель Минобороны.
Напоминаем, 19 июня вооруженные формирования Российской Федерации 24 раза нарушили режим прекращения огня.