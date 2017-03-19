Боевиков ОРДЛО оштрафовали при выдаче "зарплаты"

"18 марта т.г. в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК Центра территориальных войск Южного ВО ВС РФ осуществлялась выплата денежного обеспечения. С целью улучшения личного материального положения командиры подразделений российских оккупационных войск осуществили сбор средств с личного состава под видом "штрафов", - отмечается в сообщении.



Также сообщается о случаях дезертирства боевиков.

"Недовольные условиями прохождения военной службы и самоуправством офицеров российские наемники продолжают самовольно оставлять части и пытаются перебраться на территорию РФ. В ночь на 19 марта т.г. трое военнослужащих 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) 1 АК были задержаны при попытке пересечения границы с РФ и возвращены на передовые позиции", - рассказали в разведке.

Напомним, в Ливадийском дворце в Ялте состоялась учредительная конференция так называемого интеграционного комитета "Россия-Донбасс", в которой приняли участие главари "ЛНР" и "ДНР" Игорь Плотницкий и Александр Захарченко.