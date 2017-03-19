Бойовиків ОРДЛО оштрафували при видачі "зарплати"
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Командири підрозділів бойовиків при грошового забезпечення зібрали кошти з особового складу під виглядом “штрафів”. Про це УНН повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України.
“18 березня ц.р. у з’єднаннях і частинах 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК Центру територіальних військ Південного ВО ЗС РФ здійснювалась виплата грошового забезпечення. З метою покращення особистого матеріального становища командири підрозділів російських окупаційних військ здійснили збір коштів з особового складу під виглядом “штрафів”, — зазначається в повідомленні.
Також повідомляється про випадки дезертирства бойовиків.
“Невдоволені умовами проходження військової служби та самоуправством офіцерів російські найманці продовжують самовільно залишати частини та намагаються перебратися на територію РФ. У ніч на 19 березня ц.р. троє військовослужбовців 9 окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти (Новоазовськ) 1 АК були затримані при спробі перетину кордону з РФ та повернуті на передові позиції”, — розповіли у розвідці.
Нагадаємо, в Лівадійському палаці в Ялті відбулася Установча конференція так званого Інтеграційного комітету “Росія — Донбас”, у якій взяли участь ватажки “ЛНР” і “ДНР” Ігор Плотницький та Олександр Захарченко.