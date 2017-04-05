Боевики снова обстреливают жилые кварталы Авдеевки - П.Жебривский
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. Боевики снова обстреливают жилые кварталы Авдеевки с минометов и ДШК. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой ВЦА Павел Жебривский, передает УНН.
"Оккупанты снова обстреливают жилые кварталы Авдеевки с минометов и ДШК. Это у них такой режим прекращения огня! В старой Авдеевке, на ул Шевченко осколочное ранение правого плеча получил 62-летний житель. Мина разорвалась во дворе частного дома. Мужчину уже перевезли в городскую больницу. Обстрел города продолжается ", - сообщил П.Жебривский.
Как сообщал УНН, сегодня возобновили работу Донецкой фильтровальной станции .