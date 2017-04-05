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27 березня, 13:58 • 122231 перегляди

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27 березня, 11:15 • 110085 перегляди

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27 березня, 08:19 • 133987 перегляди

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Бойовики знову обстрілюють житлові квартали Авдіївки – П.Жебрівський

Київ • УНН

 • 11329 перегляди

КИЇВ. 5 квітня. УНН. Бойовики знову обстрілюють житлові квартали Авдіївки із мінометів та ДШК. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Донецької ВЦА Павло Жебрівський, передає УНН.

“Окупанти знову обстрілюють житлові квартали Авдіївки із мінометів та ДШК. Це у них такий режим припинення вогню! В старій Авдіївці, на вул Шевченка осколкове поранення правого плеча отримав 62-літній мешканець. Міна розірвалась у подвір’ї приватного будинку. Чоловіка вже перевезли в міську лікарню. Обстріл міста триває”, — повідомив П.Жебрівський.

Як повідомляв УНН, сьогодні відновили роботу Донецької фільтрувальної станції.

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