Бойовики знову обстрілюють житлові квартали Авдіївки – П.Жебрівський

“Окупанти знову обстрілюють житлові квартали Авдіївки із мінометів та ДШК. Це у них такий режим припинення вогню! В старій Авдіївці, на вул Шевченка осколкове поранення правого плеча отримав 62-літній мешканець. Міна розірвалась у подвір’ї приватного будинку. Чоловіка вже перевезли в міську лікарню. Обстріл міста триває”, — повідомив П.Жебрівський.

Як повідомляв УНН, сьогодні відновили роботу Донецької фільтрувальної станції.