Бойовики знову обстрілюють житлові квартали Авдіївки – П.Жебрівський
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Бойовики знову обстрілюють житлові квартали Авдіївки із мінометів та ДШК. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Донецької ВЦА Павло Жебрівський, передає УНН.
“Окупанти знову обстрілюють житлові квартали Авдіївки із мінометів та ДШК. Це у них такий режим припинення вогню! В старій Авдіївці, на вул Шевченка осколкове поранення правого плеча отримав 62-літній мешканець. Міна розірвалась у подвір’ї приватного будинку. Чоловіка вже перевезли в міську лікарню. Обстріл міста триває”, — повідомив П.Жебрівський.
Як повідомляв УНН, сьогодні відновили роботу Донецької фільтрувальної станції.