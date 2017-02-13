Боевики снова обстреляли контрольный пост "Марьинка"

"Вчера вечером со стороны н.п. Александровка, что на неконтролируемой территории, в направлении контрольного поста "Марьинка" боевики совершили обстрел из стрелкового оружия и гранатометов. В 50 метрах от блокпоста разорвались около 10 гранат ", - сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что никто из украинских военных не пострадал

Напомним, с начала месяца российские наемники неоднократно обстреливали блокпост "Марьинка" . Кроме того, из минометов и крупнокалиберного оружия террористы недавно открывали огонь по одноименному контрольному пункту въезда-выезда. Тогда был поврежден один из служебных модулей, который пограничники заменили, еще один модуль пришлось ремонтировать.