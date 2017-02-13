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Бойовики знову обстріляли контрольний пост "Мар’їнка"

Київ • УНН

 • 5962 перегляди

КИЇВ. 13 лютого. УНН. Незаконні збройні формування обстріляли зі стрілецької зброї та гранатометів контрольний пост “Мар’їнка”. Про це УНН повідомили в прес-службі ДПСУ.

Бойовики знову обстріляли контрольний пост "Мар’їнка"

“Учора ввечері з боку н.п. Олександрівка, що на неконтрольованій території, в напрямку контрольного поста „Мар’їнка“ бойовики здійснили обстріл зі стрілецької зброї та гранатометів. За 50 метрів від блокпосту розірвалися близько 10 гранат”, — сказано у повідомленні.

В прес-службі зазначили, що ніхто з українських військових не постраждав

Нагадаємо, з початку місяця російські найманці неодноразово обстрілювали блокпост “Мар’їнка”. Крім того, з мінометів та крупнокаліберної зброї терористи нещодавно відкривали вогонь по однойменному контрольному пункту в’їзду-виїзду. Тоді був пошкоджений один із службових модулів, який прикордонники замінили, ще один модуль довелося ремонтувати.

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