Боевики совершили 43 обстрела на мариупольском направлении за сутки
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. За сутки на мариупольском направлении боевики провели 43 обстрела, при этом применялось тяжелое вооружение. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузянык, передает корреспондент УНН.
"Мариупольское направление - по сравнению с прошлыми днями противник резко увеличил количество обстрелов по нашим позициям, используя пушки и минометы. Как и ранее, основные боевые действия продолжаются в Марьинском районе. Количество выпущенных боеприпасов по нашим позициям насчитывает десятки. Украинские войска ведут огонь. И также в Марьинке на позициях ВСУ ранены двое волонтеров.
Всего вчера на мариупольском направлении произошло 43 вражеских обстрела, все они - с использованием тяжелого вооружения", - сказал А.Мотузянык.