Бойовики здійснили 43 обстріли на маріупольському напрямку за добу
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. За добу на маріупольському напрямку бойовики провели 43 обстрілів, при цьому застосовувалося важке озброєння. Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
“Маріупольський напрямок — порівняно із попередніми днями противник різко збільшив кількість обстрілів по наших позиціях, використовуючи гармати і міномети. Як і раніше, основні бойові дії тривають у Мар’їнському районі. Кількість випущених боєприпасів по наших позиціях налічує десятки. Українські війська ведуть вогонь у відповідь. І також у Мар’їнці на позиціях ЗСУ поранено двох волонтерів.
Всього вчора на маріупольському напрямку відбулося 43 ворожих обстрілів, усі вони — із використанням важкого озброєння”, — сказав О.Мотузяник.