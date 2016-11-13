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Бойовики здійснили 43 обстріли на маріупольському напрямку за добу

Бойовики здійснили 43 обстріли на маріупольському напрямку за добу

Київ • УНН

 • 7031 перегляди

КИЇВ. 13 листопада. УНН. За добу на маріупольському напрямку бойовики провели 43 обстрілів, при цьому застосовувалося важке озброєння. Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.

“Маріупольський напрямок — порівняно із попередніми днями противник різко збільшив кількість обстрілів по наших позиціях, використовуючи гармати і міномети. Як і раніше, основні бойові дії тривають у Мар’їнському районі. Кількість випущених боєприпасів по наших позиціях налічує десятки. Українські війська ведуть вогонь у відповідь. І також у Мар’їнці на позиціях ЗСУ поранено двох волонтерів.

Всього вчора на маріупольському напрямку відбулося 43 ворожих обстрілів, усі вони — із використанням важкого озброєння”, — сказав О.Мотузяник.

Українські Національні Новини

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