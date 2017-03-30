Боевики в сутки 83 раза обстреляли силы АТО - штаб

Сообщают, что за сутки погибли два украинских защитники , еще трое получили ранения.

"Так, на Мариупольском направлении с 122 мм артиллерийских систем обстреляны опорные пункты в районах населенных пунктов Широкино, Гнутово и Водяное. С минометов калибра 120 мм враг вел огонь по позициям неподалеку Гнутово, а с 82мм минометов, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов российские наемники обстреливали Маринку, Водяное и Павлополь. По позициям в районе Водяного вел огонь танк, а из вооружения БМП противник обстреливал морпехов в Широкино. Неподалеку Гнутово и Водяного активизировались вражеские снайперы "- указали в пресс-центре АТО.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Авдеевка снова осталась без света

"На Донецком направлении, вблизи Троицкого, враг применил артиллерию калибра 152 мм. Опорные пункты украинских воинов вблизи Авдеевки, Троицкого и Луганского противник накрывал огнем минометов калибра 120 мм, а защитников опытно, Авдеевки и Каменки - из минометов калибра 82мм. В Троицком вел огонь танк, в Луганском - БМП. Опорные пункты вблизи Каменки и Невельского противник обстреливал из крупнокалиберных пулеметов и из гранатометов различных систем ", - добавили в штабе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: КПВВ изменят режим работы в зоне АТО

Отмечают, что на Луганском направлении, в районе населенного пункта Калиново-Попасная, зафиксировано применение врагом артиллерии калибра 122 мм. С минометов калибра 120 мм, вооружения БМП и гранатометов различных систем враг вел огонь по позициям неподалеку Крымского. С крупнокалиберных пулеметов и гранатометов противник обстрелял позиции рядом Станицы Луганской и Новоолекандривкы.

Силы АТО открывали огонь для снижения огневой активности врага.