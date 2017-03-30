Боевики в сутки 83 раза обстреляли силы АТО - штаб

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 42419 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 102820 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 157545 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 116955 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116842 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112767 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104438 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107112 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103602 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 153888 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Боевики в сутки 83 раза обстреляли силы АТО - штаб

Боевики в сутки 83 раза обстреляли силы АТО - штаб

Киев  •  УНН

 • 11270 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. За прошедшие сутки российско-оккупационные войска 83 раза вели огонь по позициям украинских военных. Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, передает УНН.

Сообщают, что за сутки погибли два украинских защитники , еще трое получили ранения.

"Так, на Мариупольском направлении с 122 мм артиллерийских систем обстреляны опорные пункты в районах населенных пунктов Широкино, Гнутово и Водяное. С минометов калибра 120 мм враг вел огонь по позициям неподалеку Гнутово, а с 82мм минометов, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов российские наемники обстреливали Маринку, Водяное и Павлополь. По позициям в районе Водяного вел огонь танк, а из вооружения БМП противник обстреливал морпехов в Широкино. Неподалеку Гнутово и Водяного активизировались вражеские снайперы "- указали в пресс-центре АТО.

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"На Донецком направлении, вблизи Троицкого, враг применил артиллерию калибра 152 мм. Опорные пункты украинских воинов вблизи Авдеевки, Троицкого и Луганского противник накрывал огнем минометов калибра 120 мм, а защитников опытно, Авдеевки и Каменки - из минометов калибра 82мм. В Троицком вел огонь танк, в Луганском - БМП. Опорные пункты вблизи Каменки и Невельского противник обстреливал из крупнокалиберных пулеметов и из гранатометов различных систем ", - добавили в штабе.

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Отмечают, что на Луганском направлении, в районе населенного пункта Калиново-Попасная, зафиксировано применение врагом артиллерии калибра 122 мм. С минометов калибра 120 мм, вооружения БМП и гранатометов различных систем враг вел огонь по позициям неподалеку Крымского. С крупнокалиберных пулеметов и гранатометов противник обстрелял позиции рядом Станицы Луганской и Новоолекандривкы.

Силы АТО открывали огонь для снижения огневой активности врага.

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