Бойовики за добу 83 рази обстріляли сили АТО – штаб
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Минулої доби російсько-окупаційні війська 83 рази вели вогонь по позиціях українських військових. Про це йдеться у повідомленні прес-центру АТО, передає УНН.
Повідомляють, що за добу загинули два українських захисники, ще троє отримали поранення.
“Так, на Маріупольському напрямку зі 122 мм артилерійських систем обстріляні опорні пункти в районах населених пунктів Широкине, Гнутове та Водяне. З мінометів калібру 120мм ворог вів вогонь по позиціях неподалік Гнутового, а з 82мм мінометів, великокаліберних кулеметів та гранатометів російські найманці обстрілювали Марїнку, Водяне та Павлопіль. По позиціях в районі Водяного вів вогонь танк, а з озброєння БМП противник обстрілював морпіхів у Широкиному. Неподалік Гнутового та Водяного активізувались ворожі снайпери” — вказали у прес-центрі АТО.
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“На Донецькому напрямку, поблизу Троїцького, ворог застосував артилерію калібру 152 мм. Опорні пункти українських воїнів поблизу Авдіївки, Троїцького та Луганського противник накривав вогнем мінометів калібру 120 мм, а захисників Опитного, Авдіївки та Кам’янки — з мінометів калібру 82мм. У Троїцькому вів вогонь танк, у Луганському — БМП. Опорні пункти поблизу Кам’янки та Невельського противник обстрілював з великокаліберних кулеметів та з гранатометів різних систем,” — додали в штабі.
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Зазначають, що на Луганському напрямку, у районі населеного пункту Калинове-Попасна, зафіксовано застосування ворогом артилерії калібру 122 мм. З мінометів калібру 120 мм, озброєння БМП та гранатометів різних систем ворог вів вогонь по позиціях неподалік Кримського. З великокаліберних кулеметів та гранатометів противник обстріляв позиції поруч Станиці Луганської та Новоолекандрівки.
Сили АТО відкривали вогонь у відповідь для зниження вогневої активності ворога.