Боевики в сутки 61 раз обстреляли силы АТО - штаб

ukru
США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 42405 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 102819 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 157539 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 116954 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116841 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112766 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104437 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107112 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103602 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 153887 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Каховке оккупанты отбирают пенсии у украинцев, которые получили паспорта рф - Сопротивление

В Каховке оккупанты отбирают пенсии у украинцев, которые получили паспорта рф - Сопротивление

11 марта, 16:19 • 70850 просмотра
Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ

Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ

11 марта, 17:15 • 53092 просмотра
Визит генсека ОБСЕ в москву: в МИД отреагировали

Визит генсека ОБСЕ в москву: в МИД отреагировали

11 марта, 18:11 • 38504 просмотра
В Одессе прогремел взрыв на фоне баллистической угрозы

В Одессе прогремел взрыв на фоне баллистической угрозы

11 марта, 18:28 • 66798 просмотра
Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

11 марта, 18:36 • 111015 просмотра
публикации
Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

11 марта, 18:36 • 111015 просмотра
Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

11 марта, 11:49 • 148725 просмотра
Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

11 марта, 06:38 • 157259 просмотра
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
Эксклюзив

11 марта, 06:00 • 153885 просмотра
Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

10 марта, 16:00 • 153511 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 111744 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 121788 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 128385 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 128600 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 133220 просмотра
Актуальное
Боевики в сутки 61 раз обстреляли силы АТО - штаб

Боевики в сутки 61 раз обстреляли силы АТО - штаб

Киев  •  УНН

 • 7599 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. За прошедшие сутки российско-оккупационные войска 61 раз вели огонь по позициям украинских военных. Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, передает УНН.

Сообщают, что за минувшие сутки один военнослужащий Вооруженных Сил Украины погиб , еще двое получили ранения.

"Эпицентром огневого противостояния остается Приморский направление. Здесь, огнем минометов калибра 120 мм и 82мм, БМП, гранатометов различных систем и пулеметов больших калибров враг накрывал позиции вблизи населенного пункта Водяное. С минометов калибра 82мм, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов бил по нашим воинам под Марьинка. Защитников Широкино российско-террористические подразделения обстреливали из вооружения БМП и стрелкового оружия. По морпехов, которые держат оборону под Гнутово враг открывал огонь из 120-миллиметровых минометов, противотанковых гранатометов и пулеметов, а защитников Гранитного, Талаковка, Павлополь и Гнутово активно обстреливал из пулеметов больших калибров и стрелкового оружия. Защитников Водяного обстреливали вражеские снайперы ", - указали в пресс-центре АТО.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Боевики обстреляли Гнутово с минометов

"На Донецком направлении, основными объектами огневых усилий противника были наши опорные пункты вблизи Авдеевки и шахты" Бутовка ". Так, защитников шахты "Бутовка" враг накрывал огнем минометов калибра 120 мм и 82мм, а по защитникам Авдеевки бил с 82-миллиметровых минометов, гранатометов различных систем, пулеметов больших калибров и противотанковых ракетных комплексов. Вооружение БМП российские наемники применяли против защитников опытно, а защитников Каменки и зайцев обстреливали из противотанковых гранатометов и пулеметов крупных калибров. По позициям вблизи населенных пунктов Пески и Луганское противник бил из пулеметов крупных калибров. В районах Авдеевки и Троицкого действовали вражеские снайперы ", - добавили в штабе.

Отмечают, что на Луганском направлении, из минометов калибра 82мм, гранатометов и пулеметов больших калибров противник бил по позициям рядом Новоалександровки. Из вооружения БМП обстреливал защитников Крымского, а из гранатометов различных калибров бил по позициям в районе Катериновки. Гранатометы и крупнокалиберные пулеметы враг применил по опорным пунктам в районе Новозвановка.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧППроисшествия

Обратиться по вопросам размещения рекламы