Боевики в сутки 61 раз обстреляли силы АТО - штаб

Сообщают, что за минувшие сутки один военнослужащий Вооруженных Сил Украины погиб , еще двое получили ранения.

"Эпицентром огневого противостояния остается Приморский направление. Здесь, огнем минометов калибра 120 мм и 82мм, БМП, гранатометов различных систем и пулеметов больших калибров враг накрывал позиции вблизи населенного пункта Водяное. С минометов калибра 82мм, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов бил по нашим воинам под Марьинка. Защитников Широкино российско-террористические подразделения обстреливали из вооружения БМП и стрелкового оружия. По морпехов, которые держат оборону под Гнутово враг открывал огонь из 120-миллиметровых минометов, противотанковых гранатометов и пулеметов, а защитников Гранитного, Талаковка, Павлополь и Гнутово активно обстреливал из пулеметов больших калибров и стрелкового оружия. Защитников Водяного обстреливали вражеские снайперы ", - указали в пресс-центре АТО.

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"На Донецком направлении, основными объектами огневых усилий противника были наши опорные пункты вблизи Авдеевки и шахты" Бутовка ". Так, защитников шахты "Бутовка" враг накрывал огнем минометов калибра 120 мм и 82мм, а по защитникам Авдеевки бил с 82-миллиметровых минометов, гранатометов различных систем, пулеметов больших калибров и противотанковых ракетных комплексов. Вооружение БМП российские наемники применяли против защитников опытно, а защитников Каменки и зайцев обстреливали из противотанковых гранатометов и пулеметов крупных калибров. По позициям вблизи населенных пунктов Пески и Луганское противник бил из пулеметов крупных калибров. В районах Авдеевки и Троицкого действовали вражеские снайперы ", - добавили в штабе.

Отмечают, что на Луганском направлении, из минометов калибра 82мм, гранатометов и пулеметов больших калибров противник бил по позициям рядом Новоалександровки. Из вооружения БМП обстреливал защитников Крымского, а из гранатометов различных калибров бил по позициям в районе Катериновки. Гранатометы и крупнокалиберные пулеметы враг применил по опорным пунктам в районе Новозвановка.