Боевики за сутки 61 раз обстреляли силы АТО - штаб
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. За прошедшие сутки российско-оккупационные войска 61 раз вели огонь по позициям украинских военных. Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, передает УНН.
"На Мариупольском направлении с 82 миллиметровых минометов вели огонь по Чермалыке, Водяное и Широкино. С гранатометов и стрелкового оружия - по Лебединскому, Талаковке, Красногоровке, Водяное, Широкино и Гнутово, из вооружения БМП - по Березовому. По Широкино огонь вел снайпер", - указали в пресс-центре АТО.
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"На Луганском - с 120 и 82 миллиметровых минометов оккупанты обстреляли Троицкое и Новоалександровку. С гранатометов и стрелкового оружия - Валуйское, Станицу Луганскую, Попасную. По Валуйскому огонь вел и снайпер", - добавили в штабе.
Отмечается, что на Донецком направлении из гранатометов различных систем и стрелкового оружия российско-оккупационные войска вели огонь по Авдеевке, Опытном, Песках.