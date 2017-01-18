Бойовики за добу 61 раз обстріляли сили АТО – штаб
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Минулої доби російсько-окупаційні війська 61 раз вели вогонь по позиціях українських військових. Про це йдеться у повідомленні прес-центру АТО, передає УНН.
“На Маріупольському напрямку з 82 міліметрових мінометів вели вогонь по Чермалику, Водяному та Широкиному. З гранатометів та стрілецької зброї — по Лебединському, Талаківці, Красногорівці, Водяному, Широкиному та Гнутовому, з озброєння БМП — по Березовому. По Широкиному вогонь вів снайпер,” — вказали у прес-центрі АТО.
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“На Луганському — зі 120 та 82 міліметрових мінометів окупанти обстріляли Троїцьке та Новолександрівку. З гранатометів та стрілецької зброї — Валуйське, Станицю Луганську, Попасну. По Валуйському вогонь вів і снайпер,” — додали в штабі.
Зазначається, що на Донецькому напрямку з гранатометів різних систем та стрілецької зброї російсько-окупаційні війська вели вогонь по Авдіївці, Опитному, Пісках.