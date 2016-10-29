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Боевики за сутки 55 раз обстреливали позиции ВСУ на Донбассе - штаб

Киев • УНН

 • 7482 просмотра

КИЕВ. 29 октября. УНН. За прошедшие сутки российско-оккупационные войска 55 раз открывали огонь по позициям украинских защитников. Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, передает УНН.

На Мариупольском направлении зафиксировано 28 провокаций против сил АТО.

"Украинскии позиции вблизи Павлополь и Старогнатовка оккупанты обстреливали из пулеметов крупного калибра, гранатометов и стрелкового оружия. В районах Талаковка, Тарамчук, Славного, Водяного, Марьинки и Красногоровки боевики вели огонь из минометов калибров 82 и 120 мм. В Широкино, кроме минометов, силы АТО, подверглись обстрелам из пулеметов крупного калибра, гранатометов и стрелкового оружия ", - говорится в сообщении.

На Донецком направлении состоялось 10 обстрелов украинских позиций.

"Вблизи шахты Бутовка противник использовал против защитников Украины пулеметы крупного калибра и стрелковое оружие. В районах обороны Авдеевки и Троицкого по подразделениям Вооруженных Сил Украины открыли огонь из ствольной артиллерии калибра 122мм. Также на этом участке обстрелы продолжались с вооружения БМП, минометов калибра 82мм, гранатометов, стрелкового оружия ", - добавили в штабе АТО.

На Луганском направлении состоялось 17 случаев нарушения режима прекращения огня со стороны противника.

Отмечается, что в районах Новоалександровки и Новозвановки противник совершил обстрелы сил АТО из пулеметов крупного калибра, гранатометов и стрелкового оружия, а на окраине Станицы Луганской и в Крымском - из минометов калибров 82 и 120 мм, вооружение БМП.

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