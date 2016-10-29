Бойовики за добу 55 разів обстрілювали позиції ЗСУ на Донбасі – штаб
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. За минулу добу російсько-окупаційні війська 55 разів відкривали вогонь по позиціях українських захисників. Про це йдеться у повідомленні прес-центру АТО, передає УНН.
На Маріупольському напрямку зафіксовано 28 провокацій проти сил АТО.
“Українські позиції поблизу Павлопіля та Старогнатівки окупанти обстрілювали з кулеметів великого калібру, гранатометів та стрілецької зброї. В районах Талаківки, Тарамчука, Славного, Водяного, Мар’їнки і Красногорівки бойовики вели вогонь з мінометів калібрів 82 та 120мм. У Широкіному, окрім мінометів, сили АТО, зазнали обстрілів з кулеметів великого калібру, гранатометів та стрілецької зброї,” — йдеться в повідомленні.
На Донецькому напрямку відбулось 10 обстрілів українських позицій.
“Поблизу шахти Бутівка противник використав проти захисників України кулемети великого калібру та стрілецьку зброю. В районах оборони Авдіївки і Троїцького по підрозділах Збройних Сил України відкрили вогонь зі ствольної артилерії калібру 122мм. Також на цій ділянці обстріли тривали з озброєння БМП, мінометів калібру 82мм, гранатометів, стрілецької зброї,” — додали у штабі АТО.
На Луганському напрямку відбулось 17 випадків порушення режиму припинення вогню з боку ворога.
Зазначається, що в районах Новоолександрівки та Новозванівки противник здійснив обстріли сил АТО з кулеметів великого калібру, гранатометів та стрілецької зброї, а на околиці Станиці Луганської і в Кримському — з мінометів калібрів 82 та 120мм, озброєння БМП.