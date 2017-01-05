Боевики за сутки 52 раза обстреляли силы АТО, ранен один боец - штаб
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. За прошедшие сутки российско-оккупационные войска 52 раза вели огонь по позициям украинских военных. Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, передает УНН.
В сообщении отмечается, что один военнослужащий получил ранение.
"На Мариупольском - из минометов различных калибров они неоднократно обстреливали Водяное, Лебединское и Широкино. С гранатометов и стрелкового оружия - Гнутово, Широкино, Талаковка, Павлополь. По Широкино неоднократно огонь вела БМП оккупантов", - указали в пресс-центре АТО.
"На Луганском направлении по Новозвановке и Богуславском стреляли из 120 миллиметровых минометов, а по Новоалександровке и Станице Луганской - из гранатометов", - добавили в штабе.
Отмечается, что на Донецком направлении с 152 миллиметровой артиллерии российско-оккупационные войска вели огонь по нашим позициям в районе Троицкого. Из 120 и 82 миллиметровых минометов противник вел огонь по Троицкому, а также по Зайцево и Луганскому. С гранатометов и стрелкового оружия неоднократно обстреливали Луганское, Авдеевку и Крутая Балка.
Как сообщал УНН, боевики обстреливали позиции сил АТО на луганском направлении с 120 мм минометов.