Боевики за сутки 36 раз обстреляли силы АТО

В пресс-центре штаба отметили, что горячее всего сегодня было на донецком направлении.

"С минометов 120 и 82 калибра были обстреляны защитники Луганского, Авдеевки, Опытного, шахты Бутовка и в Песках. С гранатометов и пулеметов наши позиции неподалеку населенных пунктов Зайцево и Луганское. К вечеру противник ударил из танка и противотанковых ракетных комплексов по защитниках шахты Бутовка ", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что на луганском направлении под огнем гранатометов и крупнокалиберных пулеметов оказались позиции возле Новозвановки и Крымского.

"На мариупольском направлении из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия враг обстрелял защитников Водяного, Гнутово и Павлополя. В Николаевке работал снайпер ", - добавили в сообщении.

Напомним, за минувшие сутки, 20 марта, в зоне проведения АТО трое украинских бойцов погибли и еще 9 получили ранения.