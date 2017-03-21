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Кібератака на "Укрзалізницю": перевізник пояснив, як це вплинуло на вантажні перевезення

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Бойовики за добу 36 разів обстріляли сили АТО

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КИЇВ. 21 березня. УНН. Російсько-окупаційні війська з початком доби 36 разів відкривали вогонь по позиціям сил українських військових в зоні АТО, у тому числі з важкого озброєння, передає УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.

У прес-центрі штабу зазначили, що найгарячіше сьогодні було на донецькому напрямку.

“З мінометів 120 та 82 калібру були обстріляні захисники Луганського, Авдіївки, Опитного, шахти Бутівка та в Пісках. З гранатометів та кулеметів наші позиції неподалік населених пунктів Зайцеве та Луганське. Надвечір противник вдарив з танку та протитанкових ракетних комплексів по захисниках шахти Бутівка”, — йдеться у повідомленні.

Також наголошується, що на луганському напрямку під вогнем гранатометів та великокаліберних кулеметів опинились позиції поруч Новозванівки та Кримського.

“На маріупольському напрямку з крупнокаліберних кулеметів та стрілецької зброї ворог обстріляв захисників Водяного, Гнутового та Павлополя. У Миколаївці працював снайпер”, — додали у повідомленні.

Нагадаємо, минулої доби, 20 березня, в зоні проведення АТО троє українських бійців загинули та ще 9 отримали поранення.

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