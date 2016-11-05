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15 марта, 19:03 • 113991 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 163181 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 135932 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 128580 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 111818 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 104912 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101045 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Боевики за день 23 раза обстреляли позиции сил АТО

Киев • УНН

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КИЕВ. 5 ноября. УНН. В течение дня в районе проведения антитеррористической операции со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 23 случая открытия огня по позициям Вооруженных Сил Украины. Об этом УНН сообщили в пресс-центре АТО.

Как сообщили в пресс-центре, на Мариупольском направлении состоялось 9 обстрелов. В Широкино и Талаковке враг вел огонь из вооружения БМП, а в районах Красногоровки, Павлополь и Новотроицкого - из гранатометов и стрелкового оружия. Также на этом участке активность проявили снайперы.

"На Донецком направлении оккупанты 11 раз нарушали режим тишины. В сторону сил АТО в районе Зайцевого обстрелы продолжались из гранатометов и стрелкового оружия, в направлении Верхнеторецкого - из минометов калибра 82мм, а в Луганском и Авдеевке оккупанты задействовали пулеметы, гранатометы, вооружения БМП, минометы обоих калибров ", - говорится в сообщении.

На Луганском направлении, по данным пресс-центра, зафиксировано 3 вооруженных провокации. Подразделения украинских воинов вблизи Новоалександровки и на окраине Станицы Луганской боевики обстреляли из гранатометов, пулеметов, стрелкового оружия, а в Троицком - одновременно с минометов 82 и 120 калибров.

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