Боевики за день 23 раза обстреляли позиции сил АТО

Как сообщили в пресс-центре, на Мариупольском направлении состоялось 9 обстрелов. В Широкино и Талаковке враг вел огонь из вооружения БМП, а в районах Красногоровки, Павлополь и Новотроицкого - из гранатометов и стрелкового оружия. Также на этом участке активность проявили снайперы.

"На Донецком направлении оккупанты 11 раз нарушали режим тишины. В сторону сил АТО в районе Зайцевого обстрелы продолжались из гранатометов и стрелкового оружия, в направлении Верхнеторецкого - из минометов калибра 82мм, а в Луганском и Авдеевке оккупанты задействовали пулеметы, гранатометы, вооружения БМП, минометы обоих калибров ", - говорится в сообщении.

На Луганском направлении, по данным пресс-центра, зафиксировано 3 вооруженных провокации. Подразделения украинских воинов вблизи Новоалександровки и на окраине Станицы Луганской боевики обстреляли из гранатометов, пулеметов, стрелкового оружия, а в Троицком - одновременно с минометов 82 и 120 калибров.