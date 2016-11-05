Бойовики за день 23 рази обстріляли позиції сил АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Протягом дня в районі проведення антитерористичної операції з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 23 випадки відкриття вогню по позиціях Збройних Сил України. Про це УНН повідомили у прес-центрі АТО.
Як повідомили у прес-центрі, на Маріупольському напрямку відбулось 9 обстрілів. У Широкиному і Талаківці ворог вів вогонь з озброєння БМП, а в районах Красногорівки, Павлопіля та Новотроїцького – з гранатометів і стрілецької зброї. Також на цій ділянці активність проявили снайпери.
"На Донецькому напрямку окупанти 11 разів порушували режим тиші. В бік сил АТО в районі Зайцевого обстріли тривали з гранатометів та стрілецької зброї, в напрямку Верхньоторецького – з мінометів калібру 82мм, а в Луганському та Авдіївці окупанти задіяли кулемети, гранатомети, озброєння БМП, міномети обох калібрів", - йдеться у повідомленні.
На Луганському напрямку, за даними прес-центру, зафіксовано 3 збройних провокації. Підрозділи українських воїнів поблизу Новоолександрівки та на околиці Станиці Луганської бойовики обстріляли з гранатометів, кулеметів, стрілецької зброї, а в Троїцькому – одночасно з мінометів 82 та 120 калібрів.