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Боевики с начала суток пять раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе

Киев • УНН

 • 9150 просмотра

КИЕВ. 19 августа. УНН. С начала текущих суток боевики 5 раз обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе. Об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк, передает корреспондент УНН.

Боевики с начала суток пять раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе

"Начиная с полуночи по состоянию на 12:00 19 августа подразделениями Объединенных сил зафиксировано 5 прицельных обстрелов со стороны российско-оккупационных войск. Потерь среди наших военнослужащих от начала текущих суток нет", - сказал Гуцуляк.

По его словам, враг осуществлял огневые провокации из гранатометов различных типов и стрелкового оружия в районе населенных пунктов Екатериновка, Павлополь, Водяное и Широкино.

Напомним, за минувшие сутки в результате обстрелов боевиков погибли двое украинских военных, еще двое получили ранения.

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