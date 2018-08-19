Бойовики з початку доби п'ять разів обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. З початку поточної доби бойовики 5 разів обстріляли позиції Об’єднаних сил на Донбасі. Про це сьогодні на брифінгу у Києві повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк, передає кореспондент УНН.
“З опівночі станом на 12:00 19 серпня підрозділами Об’єднаних сил зафіксовано 5 прицільних обстрілів з боку російсько-окупаційних військ. Втрат серед наших військовослужбовців від початку поточної доби немає”, — сказав Гуцуляк.
За його словами, ворог здійснював вогневі провокації з гранатометів різних типів та стрілецької зброї в районі населених пунктів Катеринівка, Павлопіль, Водяне та Широкине.
Нагадаємо, минулої доби внаслідок обстрілів бойовиків загинуло двоє українських військових, ще двоє отримали поранення.