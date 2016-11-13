Боевики с начала суток 64 раза обстреляли силы АТО - штаб
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. Всего за минувшие сутки произошло 64 обстрелы позиций украинских защитников. Из них на Луганском направлении - 15 на Донецком - 6, на Мариупольском - 43. Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, передает УНН.
Так, за минувшие сутки враг активно использовал артиллерию и гранатометы.
"На Мариупольском направлении наши позиции дважды был обстрелян из 152 миллиметровой артиллерии в районе Марьинки и Широкино. А из 122 миллиметровых артиллерийских установок Талаковка. С минометов различных калибров - Широкино, Водяное, Талаковка, Красногоровку, Богдановку. С гранатометов различных типов, вооружения БМП и стрелкового оружия боевики вели огонь по Лебединскому, Водяное, Павлополь, Широкино, Тарамчук, Талаковке. Наши позиции в районе Широкино и Павлополю обстрелял и снайпер", - отметили в пресс-центре АТО.
"На Луганском направлении с 122 миллиметровой артиллерии российские оккупационные войска вели огонь по Новозвановке и Троицкому. С минометов, гранатометов и стрелкового оружия - по Крымскому, Новозвановке, Валуйскому, Малиновому, Новоалександровке и Троицкому", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на Донецком из 122 миллиметровой артиллерии обстреляли Тоненькое. С минометов различных калибров - Авдеевку.