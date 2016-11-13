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15 марта, 19:03 • 109388 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 150151 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 127370 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 120631 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 107043 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 102542 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 97310 просмотра

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Боевики с начала суток 64 раза обстреляли силы АТО - штаб

Боевики с начала суток 64 раза обстреляли силы АТО - штаб

Киев • УНН

 • 12440 просмотра

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Всего за минувшие сутки произошло 64 обстрелы позиций украинских защитников. Из них на Луганском направлении - 15 на Донецком - 6, на Мариупольском - 43. Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, передает УНН.

Так, за минувшие сутки враг активно использовал артиллерию и гранатометы.

"На Мариупольском направлении наши позиции дважды был обстрелян из 152 миллиметровой артиллерии в районе Марьинки и Широкино. А из 122 миллиметровых артиллерийских установок Талаковка. С минометов различных калибров - Широкино, Водяное, Талаковка, Красногоровку, Богдановку. С гранатометов различных типов, вооружения БМП и стрелкового оружия боевики вели огонь по Лебединскому, Водяное, Павлополь, Широкино, Тарамчук, Талаковке. Наши позиции в районе Широкино и Павлополю обстрелял и снайпер", - отметили в пресс-центре АТО.

"На Луганском направлении с 122 миллиметровой артиллерии российские оккупационные войска вели огонь по Новозвановке и Троицкому. С минометов, гранатометов и стрелкового оружия - по Крымскому, Новозвановке, Валуйскому, Малиновому, Новоалександровке и Троицкому", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на Донецком из 122 миллиметровой артиллерии обстреляли Тоненькое. С минометов различных калибров - Авдеевку.

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