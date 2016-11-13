Бойовики з початку доби 64 рази обстріляли сили АТО – штаб
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. Загалом за минулу добу відбулося 64 обстріли позицій українських захисників. З них на Луганському напрямку — 15, на Донецькому — 6, на Маріупольському — 43. Про це йдеться у повідомленні прес-центру АТО, передає УНН.
Так, минулої доби ворог активно використовував артилерію та гранатомети.
“На Маріупольському напрямку наші позиції двічі було обстріляно з 152 міліметрової артилерії в районі Мар’їнки та Широкиного. А зі 122 міліметрових артилерійських установок Талаківку. З мінометів різних калібрів — Широкине, Водяне, Талаківку, Красногорівку, Богданівку. З гранатометів різних типів, озброєння БМП та стрілецької зброї бойовики вели вогонь по Лебединському, Водяному, Павлополю, Широкиному, Тарамчуку, Талаківці. Наші позиції в районі Широкиного та Павлополя обстріляв і снайпер,” — зазначили у прес-центрі АТО.
“На Луганському напрямку з 122 міліметрової артилерії російські окупаційні війська вели вогонь по Новозванівці та Троїцькому. З мінометів, гранатометів та стрілецької зброї — по Кримському, Новозванівці, Валуйському, Малиновому, Новоолександрівці та Троїцькому,” — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що на Донецькому зі 122 міліметрової артилерії обстріляли Тоненьке. З мінометів різних калібрів — Авдіївку.