Боевики из гранатометов и стрелкового оружия обстреляли Авдеевку

"На мариупольском направлении из гранатометов и стрелкового оружия оккупанты обстреливали Павлополь, Талаковку и Гнутово. Из вооружения БМП - Тарамчук. По Новотроицкому огонь вел снайпер.На донецком направлении российско-оккупационные войска из гранатометов и стрелкового оружия обстреливали Авдеевку и Новоселовку Вторую", - говорится в сообщении.

Кроме того, в пресс-центре добавили, что на Луганском направлении из тех же видов вооружения - Широкино, Сизое и Станицу Луганскую.

Как сообщал УНН, за сутки в зоне АТО состоялось 10 обстрелов погиб один военный.