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Бойовики з гранатометів та стрілецької зброї обстріляли Авдіївку

Бойовики з гранатометів та стрілецької зброї обстріляли Авдіївку

Київ • УНН

 • 7927 перегляди

КИЇВ. 20 січня. УНН. Впродовж доби бойовики з гранатометів та стрілецької зброї обстрілювали українських військових на трьох напрямках, передає УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.

"На маріупольському напрямку з гранатометів та стрілецької зброї окупанти обстрілювали Павлопіль, Талаківку та Гнутове. З озброєння БМП – Тарамчук. По Новотроїцькому вогонь вів снайпер.На донецькому напрямку російсько-окупаційні війська з гранатометів та стрілецької зброї обстрілювали Авдіївку та Новоселівку Другу", - йдеться в повідомленні.

Крім того, у прес-центрі додали, що на Луганському напрямку з тих же видів озброєння – Широкине, Сизе та Станицю Луганську.

Як повідомляв УНН, за добу в зоні АТО відбулося 10 обстрілів, загинув один військовий.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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