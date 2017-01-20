Бойовики з гранатометів та стрілецької зброї обстріляли Авдіївку
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Впродовж доби бойовики з гранатометів та стрілецької зброї обстрілювали українських військових на трьох напрямках, передає УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.
"На маріупольському напрямку з гранатометів та стрілецької зброї окупанти обстрілювали Павлопіль, Талаківку та Гнутове. З озброєння БМП – Тарамчук. По Новотроїцькому вогонь вів снайпер.На донецькому напрямку російсько-окупаційні війська з гранатометів та стрілецької зброї обстрілювали Авдіївку та Новоселівку Другу", - йдеться в повідомленні.
Крім того, у прес-центрі додали, що на Луганському напрямку з тих же видів озброєння – Широкине, Сизе та Станицю Луганську.
Як повідомляв УНН, за добу в зоні АТО відбулося 10 обстрілів, загинув один військовий.