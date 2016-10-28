Боевики из гранатометов обстреляли КП "Марьинка"

Вчера, 27 октября более трех часов российские наемники вели огонь в направлении контрольного поста "Марьинка" возле одноименного КПВВ.

Так, обстрел террористы начали около 20:30, когда пропускные операции на этом дорожном коридоре уже не осуществлялись. Огонь велся из лесополосы на окраине н.п. Александровка. Сначала они использовали стрелковое оружие, а затем применили АГС-17 и РПГ.

Никто из украинских защитников не пострадал.

Как сообщал УНН, 5 октября, около 14 часов боевики в очередной раз обстреляли местности вблизи контрольного пункта въезда-выезда "Марьинка".