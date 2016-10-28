Боевики из гранатометов обстреляли КП "Марьинка"
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Вчера, 28 октября боевики открывали огонь из стрелкового оружия и гранатометов по контрольному посту "Марьинка". Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГПСУ.
Вчера, 27 октября более трех часов российские наемники вели огонь в направлении контрольного поста "Марьинка" возле одноименного КПВВ.
Так, обстрел террористы начали около 20:30, когда пропускные операции на этом дорожном коридоре уже не осуществлялись. Огонь велся из лесополосы на окраине н.п. Александровка. Сначала они использовали стрелковое оружие, а затем применили АГС-17 и РПГ.
Никто из украинских защитников не пострадал.
Как сообщал УНН, 5 октября, около 14 часов боевики в очередной раз обстреляли местности вблизи контрольного пункта въезда-выезда "Марьинка".