Бойовики з гранатометів обстріляли КП “Мар’їнка”
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Вчора, 28 жовтня бойовики відкривали вогонь зі стрілецької зброї та гранатометів по контрольному посту “Мар’їнка”. Про це УНН повідомили у прес-службі ДПСУ.
Вчора, 27 жовтня більше трьох годин російські найманці вели вогонь в напрямку контрольного поста “Мар’їнка”, що поблизу однойменного КПВВ.
Так, обстріл терористи розпочали близько 20:30, коли пропускні операції на цьому дорожньому коридорі уже не здійснювалися. Вогонь вівся з лісосмуги, що на околиці н.п. Олександрівка. Спочатку вони використовували стрілецьку зброю, а згодом застосували АГС-17 і РПГ.
Ніхто з українських захисників не постраждав.
Як повідомляв УНН, 5 жовтня, близько 14-ї години бойовики вчергове обстріляли місцевості поблизу контрольного пункту в’їзду-виїзду “Мар’їнка”.