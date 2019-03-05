Боевики, которые возвращаются в Россию, становятся головной болью для Путина

"Моральное состояние довольно плохое у этих боевиков-коллаборантов. Их там не 40 тысяч, а около 40 тысяч, также там огромное количество инструкторов и командиров, потому что фактически является официальный командир роты, а есть человек, который командует с российским военным званием и с предписанием на командировку. Но в чем головная боль для России - эти люди частично возвращаются, а возвращаясь в Россию, они становятся преступниками. Они привыкли к полному отсутствию закона. И поэтому для них переступить через человеческую жизнь и грабежи, пытки и т.д. не проблема, их туда в ОРДЛО и отправляли, чтобы они там остались, но часть возвращается и это сейчас серьезная проблема для РФ", - сказал Грымчак.

Грымчак добавил: "А есть ли угроза? 80 тысяч войск стоят. Это немного меньше, чем в 2014 году, но это ударные боевые части, которые более пригодны к наступлению".

Напомним, 4 марта боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня.



