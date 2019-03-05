Боевики, которые возвращаются в Россию, становятся головной болью для Путина
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. Около 40 тысяч боевиков из ОРДЛО частично возвращаются в Россию, где они становятся преступниками и это головная боль для России, так как руководитель Кремля не может справиться. Об этом сообщил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПО Украины Юрий Грымчак комментируя информацию от главы МинТОТ Вадима Черныша в эфире одного из телеканалов, передает УНН.
"Моральное состояние довольно плохое у этих боевиков-коллаборантов. Их там не 40 тысяч, а около 40 тысяч, также там огромное количество инструкторов и командиров, потому что фактически является официальный командир роты, а есть человек, который командует с российским военным званием и с предписанием на командировку. Но в чем головная боль для России - эти люди частично возвращаются, а возвращаясь в Россию, они становятся преступниками. Они привыкли к полному отсутствию закона. И поэтому для них переступить через человеческую жизнь и грабежи, пытки и т.д. не проблема, их туда в ОРДЛО и отправляли, чтобы они там остались, но часть возвращается и это сейчас серьезная проблема для РФ", - сказал Грымчак.
Грымчак добавил: "А есть ли угроза? 80 тысяч войск стоят. Это немного меньше, чем в 2014 году, но это ударные боевые части, которые более пригодны к наступлению".
Напомним, 4 марта боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня.