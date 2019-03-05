Бойовики, які повертаються в Росію, стають головним болем для Путіна

“Моральний стан досить поганий у цих бойовиків-колаборантів. Їх там не 40 тисяч, а близько 40 тисяч, також там величезна кількість інструкторів та командирів, бо фактично є офіційний командир роти, а є людина, яка командує з російським військовим званням і з приписом на відрядження. Але в чому головний біль для Росії — ці люди частково повертаються, а повертаючись в Росію, вони стають злочинцями. Вони звикли до повної відсутності закону. І тому для них переступити через людське життя і пограбування, тортури тощо не проблема, їх туди в ОРДЛО і відправляли, щоб вони там залишилися, але частина повертається і це нині серйозна проблема для РФ”, — сказав Гримчак.

Гримчак додав: “А чи є загроза? 80 тисяч військ стоять. Це трохи менше, ніж у 2014 році, але це ударні бойові частини, які більш придатні до наступу”.

Нагадаємо, 4 березня бойовики 9 разів порушили режим припинення вогню.



