Боевики уже третий день не дают найти раненого военнослужащего на Донбассе

"Российские оккупанты уже третий день подряд не дают украинской стороне проводить поиск раненого украинского военнослужащего, который до сих пор находится в "серой зоне" в районе поселка Зайцево", - говорится в сообщении.

Указано, что украинская сторона Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон проинформировала, что сегодня во время очередных переговоров через СММ ОБСЕ с представителями российско-оккупационных войск в очередной раз не были достигнуты договоренности по поиску и эвакуации раненого защитника.



Также сообщается, что враг постоянно безосновательно не дает проводить поисковые мероприятия.



Как указано, украинская сторона СЦКК в очередной раз настаивает на проведении самостоятельного поиска представителями украинской поисковой группы "Эвакуация 200". В ее состав войдут восемь человек, совместно с саперами и медиком. Они будут находиться без оружия и будут одеты в белые костюмы и светоотражающие жилеты, отметили в пресс-центре.



"УС СЦКК призывает представителей СММ ОБСЕ и мировое сообщество срочно повлиять на решение вышеуказанного вопроса и подчеркивает, что данные факты тяжкого безответственного преступления российско-оккупационной власти есть не что иное, как нежелание признавать международно принятые правовые нормы и принципы в соответствии с международным гуманитарным правом", - указывается в сообщении.



Как сообщалось 13 июля незаконные вооруженные формирования в Донбассе обстреляли группу украинских военных, которые проводили эвакуацию тела бойца ВСУ в районе н. п. Зайцево. В результате вражеского огня военный медик погиб, один военнослужащий получил ранения, еще один - боевое травмирования.

Напомним, с зоны проведения операции Объединенных сил вернули тело украинского военнослужащего, который погиб 13 июля вблизи населенного пункта Зайцево.