Бойовики вже третій день не дають знайти пораненого військовослужбовця на Донбасі

"Російські окупанти вже третій день поспіль не дають українській стороні проводити пошук пораненого українського військовослужбовця, який досі перебуває в "сірій зоні" в районі селища Зайцеве", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін проінформувала, що сьогодні під час чергових перемовин через СММ ОБСЄ з представниками російсько-окупаційних військ у черговий раз не були досягнуті домовленості щодо пошуку та евакуації пораненого захисника.



Також повідомляється, що ворог постійно безпідставно не дає проводити пошукові заходи.



Як вказано, українська сторона СЦКК вже вкотре наполягає на проведені самостійного пошуку представниками української пошукової групи "Евакуація 200". До її складу увійдуть вісім осіб, спільно з саперами та медиком. Вони перебуватимуть без зброї та будуть одягнені в білі костюми та світловідбиваючі жилети, зазначили у пресцентрі.



"УС СЦКК закликає представників СММ ОБСЄ та світову спільноту терміново вплинути на вирішення вище зазначеного питання та підкреслює, що дані факти тяжкого безвідповідального злочину російсько-окупаційної влади є не що інше, як небажання визнавати міжнародно прийняті правові норми і принципи відповідно до міжнародного гуманітарного права", - вказано у повідомленні.



Як повідомлялося, 13 липня незаконні збройні формування на Донбасі обстріляли групу українських військових, які проводили евакуацію тіла бійця ЗСУ в районі н. п. Зайцеве. Унаслідок ворожого вогню військовий медик загинув, один військовослужбовець отримав поранення, ще один — бойове травмування.

Нагадаємо, з зони проведення операції Об’єднаних сил повернули тіло українського військовослужбовця, який загинув 13 липня поблизу населеного пункту Зайцеве.