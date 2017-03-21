Боевики установили запрещенные международным правом противопехотные мины - разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Пророссийские боевики установили в районе Луганского противопехотные мины ПМН-2, которые запрещены нормами международного права, передает УНН со ссылкой на пресс-службу главного управления разведки Минобороны.
Как сообщили в ГУР, командование ВС РФ продолжает применять запрещенные международными правилами образцы вооружения.
В частности, по информации разведки, 16 марта в районе Луганского (Светлодарское направление), военнослужащими 7-й отдельной мотострелковой бригады было установлено инженерное заграждение с использованием противопехотных мин ПМН-2, которые запрещены нормами международного права.
Напомним, на Донбассе погибли пять боевиков и еще 13 получили ранения.