Боевики установили запрещенные международным правом противопехотные мины - разведка

Как сообщили в ГУР, командование ВС РФ продолжает применять запрещенные международными правилами образцы вооружения.

В частности, по информации разведки, 16 марта в районе Луганского (Светлодарское направление), военнослужащими 7-й отдельной мотострелковой бригады было установлено инженерное заграждение с использованием противопехотных мин ПМН-2, которые запрещены нормами международного права.

Напомним, на Донбассе погибли пять боевиков и еще 13 получили ранения.