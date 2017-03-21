Бойовики встановили заборонені міжнародним правом протипіхотні міни — розвідка

Як повідомили у ГУР, командування ЗС РФ продовжує застосовувати заборонені міжнародними правилами зразки озброєння.

Зокрема, за інформацією розвідки, 16 березня у районі Луганське (світлодарський напрямок), військовослужбовцями 7-ї окремої мотострілецької бригади було встановлено інженерне загородження з використанням протипіхотних мін ПМН-2, які заборонені нормами міжнародного права.

Нагадаємо, на Донбасі загинуло п’ятеро бойовиків і ще 13 отримали поранення.