Бойовики встановили заборонені міжнародним правом протипіхотні міни — розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Проросійські бойовики встановили у районі Луганського протипіхотні міни ПМН-2, які заборонені нормами міжнародного права, передає УНН з посиланням на прес-службу головного управління розвідки Міноборони.
Як повідомили у ГУР, командування ЗС РФ продовжує застосовувати заборонені міжнародними правилами зразки озброєння.
Зокрема, за інформацією розвідки, 16 березня у районі Луганське (світлодарський напрямок), військовослужбовцями 7-ї окремої мотострілецької бригади було встановлено інженерне загородження з використанням протипіхотних мін ПМН-2, які заборонені нормами міжнародного права.
Нагадаємо, на Донбасі загинуло п’ятеро бойовиків і ще 13 отримали поранення.