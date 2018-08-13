Боевики устроили провокацию с привлечением гражданских на КПВВ "Марьинка"

“Вчера, 12 августа, вооруженные формированиями РФ на КПВВ „Марьинка“ пытались совершить провокацию с привлечением гражданского населения из-за умышленной задержки процесса пропуска граждан в сторону территории Украины. Это привело к скоплению на КПВВ со стороны неподконтрольной правительству Украины территории более 40 транспортных средств. Когда же к закрытию КПВВ в 20:00 оставалось менее 10 минут, гражданским лицам разрешили движение в сторону Украины. Таким образом, большинство этих людей должны были остаться ночевать в так называемой „серой зоне“, перед украинским КПВВ, а ночью возможны обстрелы”, — рассказали в ООС.

В пресс-службе добавили, что подобная практика не нова со стороны оккупантов и широко использовалась врагом в предыдущие годы, чтобы потом обвинить Украину в пренебрежении безопасностью гражданского населения и возмутить жителей Донбасса против украинской власти за якобы ненадлежащее исполнение служебных обязанностей представителями Обединенных сил.

“Чтобы избежать негативных последствий, командование Объединенных сил приняло решение продолжить работу КПВВ еще на 30 минут, чтобы все, кто остался в „серой зоне“, попали на территорию Украины”, — резюмировали в ООС.

Напомним, за минувшие сутки, 12 августа, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил была напряженной, однако вполне контролируемой. Боевики 57 раз открывали огонь по позициям наших войск, в том числе 12 раз из тяжелого вооружения.